Лауреаты кинопремии «Ника» призвали прислушаться к участникам протестов

Режиссеры Александр Сокуров, Алексей Красовский, Марк Захаров и Александр Митта выступили в поддержку участников протестных акций против коррупции, прошедших в городах России 26 марта. Об этом сообщает ТАСС.

Сокуров («Фауст», «Отец и сын», «Русский ковчег», «Дни затмения», «Молох»), награжденный «Никой» в почетной номинации «Честь и достоинство», призвал к диалогу власти и протестующей молодежи. «Государство совершает ошибку, ведя себя столь фамильярно со школьниками и студентами. Надо услышать их. Но никто из политиков с ними не разговаривает», — посетовал режиссер.

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Красовский («Коллектор»), получивший награду в категории «Открытие года», попросил представителей отечественного кинематографа помочь задержанным участникам митингов. Глава театра «Ленком» Захаров («Тот самый Мюнхгаузен», «Юнона и Авось», «Обыкновенное чудо», «Двенадцать стульев») поддержал Красовского.

Митта («Сказка странствий», «Гори, гори, моя звезда») обладатель специальной премии «За выдающийся вклад в отечественный кинематограф», отметил, что озабочен тем, как развивается новое поколение, и выразил надежду на то, чтобы оно «выросло под нашими заботами, а не пугалками».

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Премия «Ника», присуждаемая Российской академией кинематографических искусств, является одной из самых престижных кинопремий в России. Очередная церемония вручения наград прошла в ночь на среду в театре имени Моссовета. Лучшим фильмом был признан «Рай» Андрея Кончаловского.

Акции протеста против коррупции прошли 26 марта в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Самаре, Нижнем Новгороде, Перми, Краснодаре и других российских городах. Некоторые мероприятия, в том числе в столице, не были согласованы с властями. Участников несанкционированных акций задерживала полиция. В Москве, по последним данным, были задержаны более тысячи человек.