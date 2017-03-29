«Рай» Кончаловского получил премию «Ника» как лучший фильм

Драма Андрея Кончаловского «Рай» признана лучшим игровым фильмом 2016 года по версии национальной кинематографической премии «Ника». Об этом сообщает РИА Новости.

В этой номинации на «Нику» претендовало еще пять картин — «Дама пик» Павла Лунгина, «Дуэлянт» Алексея Мизгирева, «Коллектор» Алексея Красовского, «Монах и бес» Николая Досталя, «Ученик» Кирилла Серебренникова.

Кроме того, Кончаловский получил «Нику» в номинации «Лучший режиссер». Также на это звание претендовали Николай Досталь, снявший фильм «Монах и бес», и Кирилл Серебренников, снявший фильм «Ученик».

Лучшими актерами были признаны Юлия Высоцкая за роль в фильме «Рай» и Тимофей Трибунцев за главную роль в фильме «Монах и бес».

За роли второго плана премию получили актер Борис Каморзин («Монах и бес») и сразу две актрисы — Юлия Ауг («Ученик») и Елена Коренева («Ее звали Муму»).

Церемония вручения премии прошла во вторник, 28 марта, в театре имени Моссовета.

Премия «Ника», присуждаемая Российской академией кинематографических искусств, является одной из самых престижных кинопремий в России.