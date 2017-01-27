«Золотого орла» за лучший фильм получила картина Кончаловского «Рай»

Национальную кинопремию «Золотой орел» в номинации «Лучший игровой фильм» получила картина «Рай» Андрея Кончаловского. Об этом сообщает РИА Новости.

В этой же номинации также были представлены картины «Экипаж» Николая Лебедева, «Ледокол» Николая Хомерики, «Дуэлянт» Алексея Мизгирева и «Коллектор» Алексея Красовского.

Также Кончаловский получил «Золотого орла» за лучшую режиссуру.

Юлия Высоцкая, сыгравшая в фильме «Рай», получила премию за лучшую женскую роль. Премию в номинации «Лучшая мужская роль» получил Иван Янковский, сыгравший в фильме «Дама пик».

«Сегодня, 27 января, день памяти жертв Холокоста, надеюсь, что наш фильм внес свой вклад в то, чтобы это никогда нами не забывалось», — сказал Кончаловский.

Церемония вручения национальной кинематографической премии проходит в столице в пятницу, 27 января, в павильоне №1 киноконцерна «Мосфильм».