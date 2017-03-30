Кремль ответил на выступление режиссера Сокурова

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал выступление режиссера Александра Сокурова на вручении кинопремии «Ника». Об этом в четверг, 30 марта, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спикер Кремля напомнил, что ответ на вопрос о судьбе осужденного за подготовку теракта в Крыму украинского режиссера Олега Сенцова президент Владимир Путин дал еще в декабре. Тогда глава государства сказал, что для освобождения украинца должны «созреть» определенные условия.

Во время церемонии вручения «Ники» Сокуров, получивший награду «За честь и достоинство» имени Эльдара Рязанова, прокомментировал несанкционированную акцию в Москве 26 марта и добавил, что ждет решения президента по поводу судьбы Сенцова.

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Сенцов был приговорен к 20 годам колонии строгого режима в августе 2015 года. Следствие доказало, что он создал в Крыму подразделение запрещенного в России движения «Правый сектор», был причастен к поджогам офисов организации «Русская община Крыма» и отделения партии «Единая Россия» в Симферополе. По мнению Следственного комитета, обвиняемый действовал с целью добиться выхода полуострова из состава России.

Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года по итогам голосования. Украина не признает результатов плебисцита и считает регион своей оккупированной территорией. В Москве подчеркивают, что процедура соответствовала нормам международного права, а вопрос о принадлежности Крыма закрыт навсегда.