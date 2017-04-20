Путин оценил риски циничного отношения к истории

Пренебрежительное отношение к истории ведет к разобщению народов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа». Его слова в четверг, 20 апреля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы видим, какие риски несет циничное отношение к прошлому, как фальсификация, манипуляция историческими фактами ведет к разобщению стран и народов, разобщению, появлению новых разделительных линий, формированию образа врага», — сказал глава государства.

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4 октября прошлого года министр культуры Владимир Мединский назвал кончеными мразями тех, кто поставил под сомнение подвиг 28 панфиловцев — бойцов 316-й стрелковой дивизии, которые якобы погибли в ноябре 1941 года, отбивая танковую атаку на Москву. Мединский подчеркнул, что «даже если бы эта история была выдумана от начала и до конца, даже если бы не было Панфилова, даже если бы не было ничего, — это святая легенда, к которой просто нельзя прикасаться».

Оргкомитет «Победа» при Росвоенцентре был создан «в целях осуществления мер, направленных на возрождение и укрепление патриотизма». Он занимается решением проблем ветеранов Великой Отечественной войны и других боевых действий на территории СССР и за его пределами. Состав комитета утверждается президентом России.