В оперштабе Москвы рассказали о ситуации с коронавирусом

За прошедшую неделю в Москве еще 3 городских стационара, которые ранее были перепрофилированы под лечение пациентов с коронавирусом, вернулись к обычному режиму работы. Об этом сообщается в пресс-релизе столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что на сегодняшний день уже 23 городских стационара вернулись к оказанию плановой помощи. При этом в столице были созданы дополнительные коечные мощности для долечивания людей с коронавирусной инфекцией, а также временные госпитали, которые на данный момент законсервированы на случай изменения эпидемиологической ситуации.

«Общее число коек для размещения пациентов с COVID-19 и пневмонией в Москве составляет 10 819, из них 69,4 процента в настоящий момент свободны. Число занятых коек за последнюю неделю сократилось на 18,7 процента, а за месяц почти на 36,1 процента, из них количество занятых коек с ИВЛ – на 32,3 процента», — говорится в сообщении оперштаба.

Также в оперштабе отметили, что, несмотря на масштабное снятие ограничений в различных сферах городского хозяйства, по сравнению с предыдущей неделей среднее количество занятых коек с ИВЛ за последнюю неделю сократилось на 9 процентов.

В столице за прошедшие сутки зарегистрировано 664 новых случая заражения коронавирусом. Общее число зараженных в столице увеличилось до 242 тысяч. С начала пандемии выздоровели 181 342 человека, 4485 пациентов умерли.