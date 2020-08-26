Академик назвал срок возвращения россиян к нормальной жизни после пандемии

Россияне смогут вернуться к нормальной жизни после пандемии летом 2021 года. Такой срок в интервью сайту стопкоронавирус.рф назвал академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ Михаил Пальцев, сообщается в Facebook информационного центра.

По словам ученого, этой осенью велика вероятность второй волны коронавируса. Будущей весной, скорее всего, будет третья. Он отметил, что исторически вирусные пандемии проходят в три этапа, и потом затухают. Так, например, было с испанкой в начале прошлого века.

Пальцев отметил, что обычно вторая волна оказывается сильнее первой, а третья — самая слабая. Это связано с формированием иммунитета у населения. По прогнозам академика, его у россиян к следующему лету будет достаточно, чтобы вирус был не страшен.

«Если исходить из того, что летом заболеваемость спала и есть основания предполагать, что она возрастет осенью, то да, три сезона — весна, осень, весна. И надо предполагать, что к лету будущего года мы уже вернемся к обычному образу жизни», — сказал иммунолог.

Он добавил, что во время длительной изоляции у людей снизился иммунитет, поэтому заболевание во время второй волны может протекать тяжело.