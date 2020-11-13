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Кремль дал оценку достаточности действующих ограничений по COVID-19

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Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Действующих ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, достаточно. Такую оценку дал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости в пятницу, 13 ноября.

Ранее в пятницу заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что COVID–19 начнет медленнее распространяться, когда у трети населения появится коллективный иммунитет. Ученый отметил, что поствакцинальный иммунитет также окажет значительное влияние на ситуацию с пандемией.

10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин распорядился усилить ограничения.
Они начнут действовать 13 ноября и продлятся до 15 января 2021 года. Так, учащихся вузов и колледжей перевели на дистанционное обучение, работа детских дневных лагерей и развлекательных центров приостановлена. Заведения общепита не могут теперь работать в ночное время. Также в Москве отменили новогодние гуляния.

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