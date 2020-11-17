Москвичи смогут пожениться на Новый год в Зарядье

Накануне Нового года, 25 декабря, у молодоженов впервые появится возможность заключить брак в Ледяной пещере или уникальном Флорариуме парка «Зарядье». Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Сегодня заключить брак в Москве можно в самых разнообразных местах, начиная от усадеб и особняков и заканчивая стадионами и высотками Москва-Сити. А накануне Нового года двум счастливым парам впервые выпадет шанс заключить брак в самом сердце столицы – в парке «Зарядье». Молодожены смогут выбрать одно из двух необычных мест: Флорариум — многоярусную оранжерею с различными растениями, в том числе экзотическими, которые выращиваются необычным способом, и Ледяную пещеру — художественную инсталляцию, своды и колонны которой покрыты кристаллами льда. Не каждая пара согласится на столь экстремальную церемонию, ведь в Ледяной пещере на момент регистрации брака температура воздуха может опускаться до минус 9 градусов», — рассказала заммэра.

Ледяная пещера — один из самых популярных павильонов парка «Зарядье». Это пространственная арт-инсталляция с сотней металлических труб протяженностью 14 километров, по которым непрерывно циркулирует охлаждающая жидкость. В разных точках пещеры температура может меняться: от минус 4 до минус 9 градусов.

Одна из торжественных церемоний пройдет в научно-познавательном центре «Заповедное посольство», в котором уютно расположился Флорариум — экспериментальная оранжерея в виде воронки с аэропонными системами для выращивания растений без почвы в воздушной среде.

Здесь можно посмотреть, как плодоносит клубника, растут пряные травы, экзотические папайя, ананасы, кофе, табак, бананы — все это в самом центре Москвы.

Сегодня «Зарядье» — символ современной Москвы, инновационное общественное пространство, впервые открывшее свои двери для проведения церемоний бракосочетания. В основе ландшафтно-архитектурной концепции парка лежит принцип природного урбанизма — отсутствие границ между городом и природой.

Молодожены смогут также посетить не менее интересные достопримечательности парка: Большой амфитеатр со смотровой площадкой под Стеклянной корой и известный во всем мире Парящий мост. С него открываются лучшие виды на исторический центр столицы: Кремль, собор Василия Блаженного, набережные Москвы-реки и высотку на Котельнической набережной. Парящий мост станет отличным местом для свадебной фотосессии.

Пожениться в самом центре столицы среди живописных зон и необычных архитектурных объектов парка «Зарядье» можно, подав заявление на регистрацию брака на 25 декабря в Шипиловский отдел ЗАГС. Получить дополнительную информацию и записаться на прием можно по телефону единой справочной службы +7(495)777-77-77, а также по телефону отдела ЗАГС +7(985)805-20-30. Госпошлина остается прежней – 350 рублей.