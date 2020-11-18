Путин сделал предупреждение губернаторам в связи с пандемией

Президент России Владимир Путин призвал глав регионов не приукрашивать ситуацию с коронавирусом в субъектах. Такое предупреждение он сделал на совещании с правительством. Трансляция велась на YouTube-канале «России 24».

«Это абсолютно недопустимо — делать вид, что все нормально. Благостные отчеты, замалчивания никому не нужны ни в центре, ни на местах», — сказал Путин.

Он напомнил о личной ответственности губернаторов за принятые и не принятые решения. По его словам, власти должны постоянно контролировать ситуацию, помогать в работе медработников, оперативно решать возникающие проблемы, в том числе с поставками лекарств, очередями в больницах, отказами в госпитализации тяжелобольных. Президент подчеркнул, что также необходимо, чтобы медицинская помощь оказывалась не только зараженным, но и другим пациентам.

Ранее на совещании Путин высказал недовольство из-за слишком долгого процесса тестирования на коронавирус. По его мнению, 48 часов — это очень много.