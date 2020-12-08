Онищенко спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом в Москве

При строгом соблюдении ограничительных мер спад заболеваемости коронавирусом в Москве произойдет после новогодних праздников. Такой прогноз дал бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с «Вечерней Москвой».

Он призвал ограничить массовые скопления людей и оставить из праздничных мероприятий только новогодние салюты. Онищенко также отметил естественное снижение социальных контактов в праздничные дни и допустил, что при соблюдении масочного режима это может повлиять на спад заболеваемости.

По словам депутата, россиянам необходимо дать четкую инструкцию того, как стоит провести выходные. «Не сидеть перед телевизором, обжираясь и допивая остатки спиртного, а гулять на свежем воздухе в своем районе. Еще лучше отправиться на дачу», — сказал он.

Онищенко также добавил, что кремлевские елки для детей можно проводить, если будут соблюдаться антикоронавирусные меры.

Ранее Онищенко призвал отказаться от длинных выходных на новогодние праздники. Он отметил, что из-за выходных первая декада января — самый напряженный период для работников скорой помощи по всей стране. «Это и отравления от передозировки алкоголя или суррогатов, это и травмирования людей в пьяном виде и так далее», — поделился он.