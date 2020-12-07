Роспотребнадзор назвал условие для введения ограничений на передвижение россиян

Ввести ограничения на передвижения жителей в России могут региональные власти. Такое условие «Известиям» назвали в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Решение о введении ограничительных мер принимает власть региона», — сказали в службе.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко предложил рассмотреть возможность ввести новые меры на фоне пандемии коронавируса. По его словам, в рамках борьбы с распространением инфекции можно было бы ограничить передвижение граждан внутри страны. Мурашко пояснил, что правило должно сохраняться, пока не появится возможность влиять на эпидемический процесс с помощью лекарств. Позже в ведомстве уточнили, что вводить такие меры пока никто не собирается и министр говорил о об опыте других стран.

4 декабря зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев говорил, что на фоне пандемии Роспотребнадзор должен разработать регламенты о новых мерах на границе России. В частности, уделить внимание миграционным потокам из стран СНГ.