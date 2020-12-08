В Минздраве назвали число разрабатываемых вакцин от коронавируса

В России разрабатывается еще 24 вакцины от коронавируса, помимо двух уже зарегистрированных. Такое число назвала директор департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава Инна Куликова, передает «Интерфакс» во вторник, 8 декабря.

По ее словам, создание первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V» стало «новой вехой в борьбе с пандемией».

«11 августа 2020 (...) зарегистрирована вакцина "Гам-КОВИД-Вак" и уже через два месяца — "ЭпиВакКорона". В настоящее время российскими национально-исследовательскими институтами и фармкомпаниями осуществляется разработка еще 24 вариантов вакцин», — отметила Куликова.

2 декабря президент России Владимир Путин поручил начать вакцинацию от коронавируса. Он заявил, что это возможно благодаря объемам произведенной в стране вакцины «Спутник V». Российский лидер добавил, что в ближайшее время количество выпущенных доз достигнет двух миллионов. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что все регионы России подключатся к вакцинации в конце следующей недели.

По последним данным, всего в России выявлено 2 515 009 случаев коронавирусной инфекции, из них 1 981 526 закончились выздоровлением. За последние сутки такой диагноз получили 26 097 человек.