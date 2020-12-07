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Роспотребнадзор утвердил правила транспортировки «Спутник V»

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Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»

Роспотребнадзор утвердил правила транспортировки первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Соответствующее постановление подписала глава службы Анна Попова, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту документа, транспортировка будет осуществляться по принципу «холодной цепи». Так, на каждом из четырех этапов должно быть обеспечено строгое поддержание температурного режима. Препарат должен храниться и перевозиться при температуре минус 18 градусов.

В пассивных термоконтейнерах должны использоваться холодильные элементы с температурой не выше минус 21 градуса. Перевозиться на дальние расстояния вакцину нужно в авторефрижераторах. Соблюдение температуры будут контролировать через специальные терморегистраторами.

Ранее врачи, сотрудники лабораторий и логистических компаний перечислили трудности транспортировки российских вакцин от COVID-19. Они предупреди, что могут возникнуть проблемы, связанные с соблюдением необходимого температурного режима.

Вакцинация от коронавируса в Москве стартовала в субботу, 5 декабря. В настоящий момент получить вакцину «Спутник V» могут граждане, которые контактируют с большим количеством людей: учителя, сотрудники городских служб, работники медицинских учреждений. Москвичи могут записаться в один из 70 пунктов на бесплатную прививку. Прививочные пункты работают с 8:00 до 20:00.

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