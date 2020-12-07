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Мишустин дал поручения главам регионов в связи с вакцинацией от COVID-19

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Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручения главам регионов в связи с началом кампании по вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 7 декабря.

В частности, премьер обратился к губернаторам с просьбой активно использовать опыт Москвы.

Также он поручил регионам подготовить инфраструктуру для доставки вакцин от коронавируса и обеспечить логистику. Губернаторы должны проработать проезд жителей отдаленных территорий к местам вакцинации, заявил Мишустин.

5 декабря прививочная кампания от коронавируса стартовала в Москве. На первом этапе вакцинацию проходят врачи и медицинские работники. Пункт вакцинации также открылся в Подмосковье. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, за несколько дней привились около пяти тысяч человек.

2 декабря президент Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса.

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