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Глава центра Гамалеи назвал сроки вакцинации большинства россиян от COVID-19

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Большинство жителей России получат прививку от коронавируса в течение 2021 года. Такие сроки назвал глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Полагаю, что в наступающем году нам удастся провакцинировать большую часть населения нашей страны», — сказал вирусолог.

По его словам, благодаря вакцинации можно будет существенно снизить распространение инфекции и сформировать сильный долгосрочный иммунитет к вирусу у значительной части населения.

Ранее менее половины (42 процента) участников опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) сообщили, что собираются сделать прививку от коронавируса. Столько же россиян уверены, что вакцинация поможет остановить пандемию.

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