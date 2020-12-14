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Названа доля готовых привиться от коронавируса россиян

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Сделать прививку от коронавируса в ближайшее время готовы меньше половины населения страны (42 процента). Каждый второй (52 процента) высказался против вакцинации, свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

42 процента опрошенных уверены, что вакцинирование поможет остановить пандемию, еще 33 процента так не считают. При этом среди желающих сделать прививку намного больше тех, кто верит в способность вакцины побороть эпидемию — их оказалось 68 процентов.

Социологи также назвали долю россиян, которые одобряют вакцинацию отечественным препаратом. Таких людей оказался 51 процент. На втором месте по популярности находится немецкая вакцина — 18 процентов, на третьем — американская (9 процентов).

Ранее специалист по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян говорил, что вакцинирование сократит ежедневный показатель заболеваемости COVID-19 весной и уменьшит период пандемии. Тавадян добавил, что, по мнению ученых, эпидемия закончится к лету 2021 года вне зависимости от вакцинации.

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