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В центре Гамалеи рассказали о шагах перед вакцинацией от COVID-19

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Перед вакцинацией от COVID-19 нужно сделать несколько подготовительных шагов: сдать ПЦР-тест и кровь на антитела к коронавирусу, рассказала завлабораторией центра имени Гамалеи Елена Бурцева. Ее слова передает Ura.ru.

Лучше всего это сделать за сутки до процедуры, добавила она. Перед прививкой человек должен быть здоров и не иметь повышенной температуры, а также симптомов респираторных заболеваний.

Врач-аллерголог Владимир Болибок также отметил, что противопоказанием к вакцинации «Спутник V» является беременность. «Иммунитет к коронавирусу разовьется через три недели после второй дозы, поэтому в течение всех шести недель необходимо соблюдать масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию», — сказал он.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что привитый российской вакциной «Спутник V» человек может заболеть вирусом с вероятностью четыре процента. Если привитый все же заразится, заболевание будет протекать у него в гораздо более мягкой форме: в виде насморка, кашля и небольшой температуры.

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