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Попова озвучила версию о происхождении коронавируса

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Анна Попова
Анна Попова
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Коронавирус перешел к человеку через животных. Такую версию его происхождения озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-24». Ее слова приводит РИА Новости.

«Один из самых свежих — это пример коронавируса, COVID-19, который пришел к человеку, очевидно, через животных», — сказала Попова.

В январе вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что основной версией происхождения COVID-19 является передача вируса от летучих мышей. Она уточнила, что человек мог получить вирус не напрямую, а через другой вид — то есть между человеком и летучей мышью могло быть звено.

В ноябре 2020 года вирусолог Сергей Нетесов высказал версию, что норки могли оказаться промежуточным хозяином между летучими мышами и человеком. Ученый добавил, что Китай входит в пятерку стран, которые массово выращивают норок ради меха, и многие шкурки выделываются именно в Ухане.

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