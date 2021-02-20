Попова озвучила версию о происхождении коронавируса

Коронавирус перешел к человеку через животных. Такую версию его происхождения озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-24». Ее слова приводит РИА Новости.

«Один из самых свежих — это пример коронавируса, COVID-19, который пришел к человеку, очевидно, через животных», — сказала Попова.

В январе вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что основной версией происхождения COVID-19 является передача вируса от летучих мышей. Она уточнила, что человек мог получить вирус не напрямую, а через другой вид — то есть между человеком и летучей мышью могло быть звено.

В ноябре 2020 года вирусолог Сергей Нетесов высказал версию, что норки могли оказаться промежуточным хозяином между летучими мышами и человеком. Ученый добавил, что Китай входит в пятерку стран, которые массово выращивают норок ради меха, и многие шкурки выделываются именно в Ухане.