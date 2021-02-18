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В Роспотребнадзоре предупредили о большом риске заразиться коронавирусом

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Анна Попова
Анна Попова
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что в России все еще остается риск заразиться коронавирусом, поскольку фиксируется большое количество случаев COVID-19. Такое мнение она выразила в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

По ее словам, удается сдерживать распространение коронавируса, и ежедневные показатели заболеваемости снижаются. Однако Попова подчеркнула, что 12 тысяч заражений COVID-19 за сутки — большое число. «А мы знаем еще и бессимптомные случаи. И значит, это количество еще больше», — сказала глава ведомства.

Это, по словам главы Роспотребнадзора, говорит о том, что возможность встретить вирус в популяции среди людей достаточно высока.

Попова также напомнила, что все респираторные инфекции приходят в середине января, в феврале и в марте. «Сейчас нельзя сказать, что все прошло, и мы отпускаем ситуацию. Это не так. Сегодня риски еще достаточно велики», — пояснила она, добавив, что сейчас иммунная система человека слабее, чем она была осенью.

Ранее Попова сообщила, что новые штаммы коронавируса в настоящее время не распространяются в России. По ее словам, в стране зафиксированы единичные случаи заражения мутациями SARS-CoV-2, что позволяет говорить о том, что распространения выявленных за рубежом штаммов в России нет.

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