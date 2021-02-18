Попова заявила о работающем против новых штаммов коронавируса щите в России

Новые штаммы коронавируса в настоящее время не распространяются в России. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

По ее словам, в стране зафиксированы единичные случаи заражения мутациями SARS-CoV-2, что позволяет говорить о том, что распространения выявленных за рубежом штаммов в России нет. «Щит в стране работает, закрывает любую попытку проникнуть иной вирус», — отметила Попова.

Глава ведомства добавила, что специалисты плотно следят за новыми штаммами коронавируса. «Среди тех, кто, вернувшись из какой-либо из любой поездки, заболел, проявил какие-то симптомы», — указала она.

Ранее в России раскрыли самый распространенный штамм SARS-CoV-2. Так, на территории страны доминирует генетический клайд GR (89 процентов всех циркулирующих вирусов). Эта линия возникла в конце февраля 2020 года, встречается в мире повсеместно и составляет более 55 процентов генетического разнообразия вирусов.

С начала декабря стало известно о появлении новых мутировавших штаммы SARS-CoV-2 из Великобритании, Южной Африки и Бразилии. Эти варианты вируса, по-видимому, легче распространяются, и это может привести к увеличению числа случаев заболевания, смертей и госпитализаций.