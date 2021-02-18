Россия
 
Последние новости
Названа предварительная причина смерти актера Мягкова
Белорусский игрок НХЛ рассказал о путающих его с русским американцах
Госсекретарь Союзного государства покинет свой пост
Самая дорогая овчарка в мире продана за 2,8 миллиона рублей
Аксенов отреагировал на планы Киева отрезать дамбой Крым от воды
Врач назвала россиянам наиболее полезные перед вакцинацией от COVID-19 продукты
Россиянку накажут за полтора десятка «сожителей»
ФСБ провела спецоперацию в 10 российских регионах
Жесткие столкновения с полицией из-за ареста рэпера в Испании попали на видео
Звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска высказалась о смерти Мягкова
Новости партнеров
Прослушать новость

В России выявили 13 447 новых случаев коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
13 447
новых случаев коронавируса
выявили в России за сутки по состоянию на 18 февраля

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 13 447. Общее количество инфицированных достигло 4 125 598, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в четверг, 18 февраля.

13 447
новых случаев коронавируса
выявили в России за сутки по состоянию на 18 февраля

Больше всего случаев — 1950 — зафиксировано в Москве. Лидерами по росту заболеваемости за сутки также являются Санкт-Петербург (1094 случая) и Московская область (577 случаев). Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (один случай), а также в Ненецком и Чукотском автономных округах (по три случая).

Также за прошедшие суки в России умерли 480 пациентов с коронавирусом. Всего, по данным оперативного штаба, в стране скончались 81 926 человек с подтвержденным диагнозом.

Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 18 730. Всего выздоровели 3 661 312 пациентов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Онищенко объяснил сверхбыстрое создание вакцины «Спутник V»
Российский врач назвал причины беспричинной усталости и забывчивости
В России за сутки умерли 480 пациентов с коронавирусом