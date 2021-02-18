В России выявили 13 447 новых случаев коронавируса

13 447 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки по состоянию на 18 февраля

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 13 447. Общее количество инфицированных достигло 4 125 598, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в четверг, 18 февраля.

13 447 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки по состоянию на 18 февраля

Больше всего случаев — 1950 — зафиксировано в Москве. Лидерами по росту заболеваемости за сутки также являются Санкт-Петербург (1094 случая) и Московская область (577 случаев). Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (один случай), а также в Ненецком и Чукотском автономных округах (по три случая).

Также за прошедшие суки в России умерли 480 пациентов с коронавирусом. Всего, по данным оперативного штаба, в стране скончались 81 926 человек с подтвержденным диагнозом.

Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 18 730. Всего выздоровели 3 661 312 пациентов.