В России за сутки умерли 480 пациентов с коронавирусом

В России за прошедшие сутки скончались 480 пациентов с коронавирусом. Всего за время эпидемии в стране умерли 81 926 инфицированных, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Москве за день зафиксировано 59 смертей, в Санкт-Петербурге 37 умерших. В Московской области погибли 30 больных.

За последние 24 часа в целом по России выявлено 13 447 случаев заражения. С начала пандемии инфекция обнаружена в более 4,1 миллиона жителей. 3,6 миллиона из них уже поправились, в том числе 18 730 — за прошедший день.

Антирекорд по суточной смертности в 2021 году был 21 января, когда скончались 612 пациентов.