В Роспотребнадзоре назвали сроки спада заболеваемости COVID-19 до минимума

Спад заболеваемости COVID-19 в России может произойти к лету, когда страна выйдет на минимум заражений. Такие сроки назвала заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает «Интерфакс».

При этом Пшеничная не исключила, что в начале весны заболеваемость коронавирусом может снова вырасти. По ее словам, это характерно для сезонных инфекций, которой может стать и COVID-19. «Но вряд ли рост [весной] достигнет показателей осеннего пика», — добавила она.

Ключевым показателем того, что заболеваемость идет на спад, является индекс распространения вируса, он должен быть меньше единицы. По словам Пшеничной, на данный момент он именно такой в 85 процентах регионов России, однако в отдельные дни могут быть колебания и приросты новых случаев заражений.

На процесс стабилизации ситуации влияют как соблюдение мер предосторожности, так и вакцинация населения, указала Пшеничная. Она отметила, что часть россиян приобрела иммунитет естественным путем.

Ранее сообщалось, что в России впервые с октября выявили менее 13 тысяч новых случаев коронавируса — по данным на 17 февраля зафиксировано 12 828 заражений. Последние показатели ниже 13 тысяч были зафиксированы 10 октября — тогда число заражений за сутки составило 12 846.