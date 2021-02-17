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В России впервые с октября выявили менее 13 тысяч новых случаев коронавируса

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В России за последние сутки впервые с октября выявили менее 13 тысяч новых случаев коронавируса — 12 828 в 85 регионах. Всего с начала пандемии зарегистрировано 4 112 151 заражений. Об этом оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции сообщил в своем Telegram-канале.

12 828
новых случаев COVID-19
выявили в России за последние сутки

Последние показатели ниже 13 тысяч были зафиксированы 10 октября — тогда число заражений за сутки составило 12 846.

Больше всего новых случаев выявили в Москве (1282), Санкт-Петербурге (1103) и Московской области (470). Меньше всего — в Еврейской автономной области (4), Ненецком (2) и Чукотском (1) автономных округах.

За сутки умерли 467 человек, общее число летальных исходов с начала пандемии составило 81 446.

Суточный показатель выздоровлений составил 17 919, общий — 3 642 582.

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