В России впервые с октября выявили менее 13 тысяч новых случаев коронавируса

В России за последние сутки впервые с октября выявили менее 13 тысяч новых случаев коронавируса — 12 828 в 85 регионах. Всего с начала пандемии зарегистрировано 4 112 151 заражений. Об этом оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции сообщил в своем Telegram-канале.

12 828 новых случаев COVID-19 выявили в России за последние сутки

Последние показатели ниже 13 тысяч были зафиксированы 10 октября — тогда число заражений за сутки составило 12 846.

Больше всего новых случаев выявили в Москве (1282), Санкт-Петербурге (1103) и Московской области (470). Меньше всего — в Еврейской автономной области (4), Ненецком (2) и Чукотском (1) автономных округах.

За сутки умерли 467 человек, общее число летальных исходов с начала пандемии составило 81 446.

Суточный показатель выздоровлений составил 17 919, общий — 3 642 582.