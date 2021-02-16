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Онищенко оценил перспективу устаревания вакцин от коронавируса

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Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко
Фото: Нина Хотина / РИА Новости

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил перспективу устаревания вакцин от коронавируса. По его мнению, высказанному в интервью с «Вечерней Москвой», такая вероятность крайне мала.

Однако это не повод останавливать работу над новыми препаратами. Если мутации и не затрагивают генетический код инфекции, человечество не застраховано от появления новых коронавирусов, подчеркнул медик.

«Мутации, конечно, идут, тот же английский коронавирус оказался более контагиозным — его способность заражать повысилась, но все остальные характеристики остались неизменными. Есть и другие подтипы болезни, но против всех них работает вакцина», — добавил Онищенко.

Он также отметил, что благодаря пандемии России и другие страны научились противостоять вирусам, создав технологическую базу по изобретению и производству вакцин. Даже если появится новая угроза, требующая нового иммунитета, мир будет к ней готов.

Ранее сообщалось, что российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», оказалась эффективна против новых штаммов SARS-CoV-2.

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