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В ВОЗ констатировали снижение заболеваемости COVID-19 вдвое

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Тедрос Аданом Гебреисус
Тедрос Аданом Гебреисус
Фото: Christopher Black / Reuters

Заболеваемость COVID-19 снизилась вдвое с начала года. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус в ходе брифинга, его трансляция велась в Twitter.

По его словам, число новых случаев заражений коронавирусом сократилось почти в два раза с начала января, когда регистрировалось более пяти миллионов инфицирований во всем мире в неделю. К 8 февраля этот показатель достиг 2,6 миллиона новых случаев заболеваний. «Это показывает, что простые меры в сфере здравоохранения срабатывают даже несмотря на присутствие новых разновидностей [коронавируса]», — указал глава организации.

Гебреисус добавил, что нынешняя тенденция в ситуации с коронавирусом дает больше надежды на то, что пандемию удастся взять под контроль. Большое значение будет иметь и то, как мировое сообщество ответит на снижение заболеваемости. Глава ВОЗ заключил, что проблема окончательно еще не решена, хоть ее масштабы и уменьшились, и если прекратить борьбу на любом из фронтов, то она вернется с оглушительным громом.

Ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан рекомендовала вакцинироваться вне зависимости от того, был ли человек инфицирован или нет. «Имунная система распознает аналогичный антиген и протеины. Так что если вы ранее заразились, а сейчас сделаете вакцину, это сработает на усиление иммунного ответа (...) и вы будете с куда большей уверенностью защищены на долгое время», — пояснила она.

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