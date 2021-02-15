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В ВОЗ рекомендовали привиться от коронавируса переболевшим

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Фото: Octavio Jones / Reuters

Переболевшим вызванной коронавирусом нового типа болезнью COVID-19 стоит привиться от коронавируса, несмотря на наличие антител. Так повести себя рекомендовала главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан в интервью на YouTube-канале организации.

Она рекомендовала вакцинироваться «вне зависимости от того, были вы инфицированы или нет».

«Имунная система распознает аналогичный антиген и протеины. Так что если вы ранее заразились, а сейчас сделаете вакцину, это сработает на усиление иммунного ответа (...) и вы будете с куда большей уверенностью защищены на долгое время», — сказала Сваминатан.

Она отметила, что, несмотря на выработку иммунитета после болезни, у ряда пациентов он может быть недостаточно сильным. Кроме того, подчеркнула представитель ВОЗ, неясно, в течение какого времени сохраняется иммунитет к коронавирусной инфекции.

Такую же позицию в России озвучил врач и телеведущий Евгений Комаровский. По его словам, ее придерживается большая часть медицинского сообщества.

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