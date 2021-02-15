ВОЗ оценила идею ввести ковид-паспорта

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан оценил идею ввести ковид-паспорта путешественников на фоне распространения COVID-19. Его слова приводит РИА Новости.

Райан заявил, что пока не хватает данных о влияние вакцин на распространение коронавируса. Кроме того, сейчас сертификаты иммунитета не рекомендуются как необходимые для международных путешествий, сказал представитель ВОЗ.

По его словам, сейчас вакцины от коронавируса доступны не для всех, поэтому такие меры ограничат, а не откроют возможности для путешествий. «Во-вторых, у нас сейчас недостаточно данных, чтобы понять, поможет ли вакцинация прекратить передачу вируса», — заключил Райан.

В январе глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что в Евросоюзе (ЕС) задумались над паспортами для вакцинированных от коронавируса. Помимо этого, глава Евросовета рассказал о том, что рассматривается возможность того, что путешествовать в ЕС разрешат только привитым от коронавируса. Он отметил, что это очень чувствительная тема, так как в таком случае во многих европейских странах могут решить, что вакцинация фактически станет обязательной.