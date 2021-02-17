Эксперт объяснил отсутствие антител к коронавирусу после вакцинации

Врач-инфекционист Андрей Поздняков объяснил отсутствие антител к коронавирусу после вакцинации у некоторых пациентов. По его словам, они проходят неправильно выбранное лабораторное исследование, передает РИА Новости.

Как рассказал эксперт, тест, который следует делать после вакцины, показывает наличие антител IgG к спайковому (S) антигену. Он объяснил это тем, что все имеющиеся и большинство разрабатывающихся вакцин в качестве антигена-мишени используют именно его. «Именно на него начинают вырабатываться антитела», — пояснил он.

Врач отметил, что в структуре SARS-CoV-2 выделяется несколько антигенов, однако нуклеокапсидный и спайковый дают самый сильный ответ иммунной системы человека. Наличие антител IgG к любому из них указывает на иммунитет к коронавирусу. Для их выявления в организме используется два разных вида лабораторных исследований. При этом иммунная система у разных людей может избирательно вырабатывать антитела на антигены SARS-CoV-2. Например, у некоторых перенесших болезнь присутствуют антитела только к спайковому антигену, у других — к обоим антигенам, а у третьих — только к нуклеокапсидному.

В случае, если человек хочет проверить иммунный ответ после вакцинации, то ему следует сдавать тест на антитела IgG к спайковому антигену. До прививки лучше выявить наличие антител IgG к обоим антигенам. Это поможет проверить наличие или отсутствие перенесенного в анамнезе коронавируса и приобретенного иммунитета, заключил Поздняков.