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Объявлена дата регистрации третьей российской вакцины от коронавируса

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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Регистрация третьей российской вакцины от коронавируса — «КовиВак» центра имени Чумакова — ожидается 20 февраля. Такая дата объявлена на сайте стопкоронавирус.рф.

Согласно сообщению, завершение исследований второй фазы запланировано на начало 2021 года, за ним последует широкомасштабное тестирование препарата на 3 тысячах добровольцев.

26 января премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что третья российская вакцина выйдет в гражданский оборот в ближайший месяц. По его словам, это позволит расширить вакцинацию, сделать ее более доступной.

Вакцина «КовиВак» произведена из нейтрализованного SARS-Cov-2. Помимо нее, в России применяются два других препарата: «Спутник V», который прошел регистрацию первым, и «ЭпиВакКорона». Вакцинация от коронавируса в России началась 5 декабря 2020 года с врачей и учителей. 18 января стартовала массовая вакцинация.

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