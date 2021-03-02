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Голикова объяснила закрытые на праздники границы «ошибками 2020 года»

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Татьяна Голикова
Татьяна Голикова
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Россия не стала перед праздниками 23 февраля и 8 марта расширять список стран, с которыми возобновлено авиасообщение, потому что учла опыт и ошибки 2020 года. Об этом рассказала в интервью ТАСС вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, в прошлом году, несмотря на то, что Европа уже «полыхала», а правительство просило россиян воздержаться от поездок, многие отправились в отпуск даже в закрытые страны. «Чтобы не повторять ошибок, хотя понятно, что сейчас другая ситуация — у нас есть опыт, мы не пытались открываться с дополнительными странами до 8 марта и продлили приостановление авиасообщения с Великобританией», — объяснила Голикова.

Вице-премьер добавила, что 2 марта в России официально появился первый пациент, который привез в конце февраля коронавирус из Милана. «А мы ведем свой отсчет от 16 марта 2020 года, стала серьезно нарастать заболеваемость новой коронавирусной инфекцией», — сказала Голикова и добавила, что России постепенно возобновляет авиасообщение с другими странами, как только появляется такая возможность.

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