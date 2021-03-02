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В России за сутки умер 441 пациент с коронавирусом

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Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В России за сутки скончался 441 пациент с коронавирусом. За время эпидемии умерли 86 896 зараженных в 85 российских регионах, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф во вторник, 2 марта.

В Москве и Санкт-Петербурге за день скончались по 49 больных. В Подмосковье зарегистрированы 34 смерти.

За последние 24 часа в целом по России выявлено 10,5 тысячи случаев инфицирования. С начала пандемии вирус обнаружен у более 4,2 миллиона жителей страны. 3,8 миллиона уже поправились, в том числе почти 15 тысяч — за прошедшие сутки.

В 2021 году антирекорд по суточной смертности от COVID-19 был установлен 21 января, когда скончались 612 человек.

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