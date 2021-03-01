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Онищенко назвал способ остановить пандемию COVID-19

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Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко
Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

Остановить пандемию COVID-19 поможет вакцинация основных групп риска. Такой способ назвал бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире НСН.

По его словам, для прекращения пандемии не нужно охватывать вакцинацией 70 процентов населения планеты. «Главное — группы риска привить, и будет все нормально», — считает Онищенко.

Коллективный иммунитет, по мнению депутата, будет выработан нескоро. «Две трети стран вообще не прививают. (...) На уровне страны можно прогнозировать. Можно оценить мощности здравоохранения, мощности по производству вакцины. А что можно говорить за экваториальную Африку, за Южную Америку, за Индию, где врачей не видят десятилетиями?» — сказал Онищенко.

При этом, по его мнению, не гарантирует прекращение пандемии и наличие вакцин. В Китае привили 60 миллионов человек, отметил Онищенко, но это обусловлено большой плотностью населения и опасностью региона.

Ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан назвала долю мирового населения с антителами к коронавирусу. По ее словам, менее 10 процентов населения в мире выработали антитела к вирусу. Специалист отметила, что в густонаселенных районах подчас не менее половины населения обладают антителами, но даже это не позволяет говорить о достижении коллективного иммунитета.

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