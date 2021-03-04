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Вирусолог объяснил вероятность «вечного» заражения коронавирусом здоровыми людьми

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Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»

Вероятность «вечного» заражения COVID-19 существует и у здоровых людей, а не только у пациентов с лейкемией. Это связано с сохранением вируса в тканях, объяснил профессор вирусологии Александр Чепурнов в разговоре с Ura.ru

«Я наблюдаю некоторое количество людей, у которых и полгода, и восемь месяцев сохраняется прежний уровень антител, кроме lgM. Это провоцирует меня на мысль о том, что в каких-то тканях вирус может оставаться и (...) поддерживать жизнедеятельность в небольших объемах», — сказал вирусолог. При этом он отметил, что у больных лейкемией это более ярко выражено, тогда как здоровые люди могут быть просто переносчиками вируса.

С Чепурновым согласилась и врач-иммунолог Зоя Скорпилева. Она отметила, что с «вечным» заражением коронавирусом могут столкнуться обычные люди, у которых по какой-то причине нет законченного иммунного ответа на данный момент.

О том, что американские ученые обнаружили первые случаи «вечного» заражения коронавирусом, стало известно ранее. По их данным, следы вируса сохранялись в организмах нескольких пациентов, больных лейкемией, на протяжении полугода. Ученые объяснили, что люди с подорванным иммунитетом уязвимы перед заболеванием. Также они отметили, что длительное присутствие коронавируса в организме увеличивает шансы того, что он станет неуязвим для антител из-за мутаций.

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