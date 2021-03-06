Доктор Мясников объяснил разницу в заболеваемости COVID-19 среди мужчин и женщин

Главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников заявил, что женщины реже заболевают COVID-19, чем мужчины, из-за меньшего числа рецепторов, с помощью которого коронавирус попадает в клетку. Об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

По словам доктора, SARS-CoV-2 не живет сам по себе, ему обязательно нужна клетка. Чтобы проникнуть в легкие, вирус должен за что-то зацепиться. В этой роли выступают рецепторы, которые у мужчин находятся в большем количестве, чем у женщин. «У детей эти рецепторов практически нет, поэтому они реже болеют. У афроамериканцев и азиатов их больше, поэтому они болеют чаще», — добавил Мясников.

Он подчеркнул, что популярное мнение о положительном влиянии женского гормона эстрогена на иммунитет не подтверждено. Однако эти вещества способны противостоять болезни Альцгеймера и снижать риск развития деменции.

Ранее Мясников сделал прогноз по дальнейшему развитию ситуации с коронавирусом. Доктор предположил, что число заразившихся снова снизится и стабилизируется на три-четыре месяца. За плато последует новый осенний всплеск.