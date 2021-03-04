Доктор Мясников оценил идею ввести ковид-паспорта

Врач и телеведущий Александр Мясников высказался об идее ввести специальные ковид-паспорта для вакцинированных. В беседе с телеведущим Владимиром Соловьевым в шоу «Полный контакт» на YouTube он также оценил введение обязательной вакцинации.

«Я все-таки сторонник этой непопулярной меры в том плане, что обязательно [вакцинировать от коронавируса] не надо. Но я вот, как ни странно, за ковид-паспорта, за то, чтобы были преференции вакцинированным», — поделился Мясников.

По его мнению, необходимо, чтобы у людей был стимул делать прививку. Например, понимание того, что после вакцинации можно будет свободно передвигаться. При этом чем жестче локдаун, тем больше людей готовы делать прививку, подчеркнул доктор.

В то же время Мясников отметил, что вакцинировать миллионы людей — это намного более сложная задача, чем сделать препарат и произвести его. «Одно дело вакцинировать воинскую часть — построил и вакцинировал. Другое дело — страну, населенную героями Достоевского, как было сказано, где у каждого свое мнение, своя вселенная внутри», — заключил телеврач.

Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан оценил идею ввести ковид-паспорта путешественников. По его мнению, данных о влиянии вакцин на распространение вируса пока не достаточно для введения этой меры. Кроме того, вакцины от коронавируса доступны не для всех, поэтому такие меры ограничат, а не откроют возможности для путешествий, отметил Райан.