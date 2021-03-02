Мясников перечислил вызывающие проблемы с кишечником полезные продукты

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» перечислил несколько полезных продуктов, которые могут вызывать проблемы и приводить к появлению синдрома раздраженного кишечника. Выпуск опубликован на YouTube.

По словам доктора, от синдрома раздраженного кишечника страдает примерно 20 процентов населения планеты. По числу выданных листков нетрудоспособности это заболевание занимает второе место после всех простудных, отметил Мясников.

Врач уточнил, что диагноз «синдром раздраженного кишечника» нельзя ставить без проведения колоноскопии. Эта процедура позволит исключить болезни со схожей симптоматикой, в том числе болезнь Крона и язвенный колит. Кроме того, похожие симптомы могут вызывать пищевые аллергии и непереносимость лактозы или глютена.

Мясников подчеркнул, что один из рисков развития синдрома раздраженного кишечника — это переедание, которое ведет к вздутию. При этом вызывать проблемы может и употребление здоровой пищи. «Сюда же идут продукты, которые вызывают повышенное газообразование: фасоль, горох, бобовые, капуста, цветная капуста, брокколи, брюссельская капуста. Все это прекрасно, все это полезно, но пучит», — объяснил медик.

Ранее Мясников рассказал о смертельной опасности популярных обезболивающих — нестероидных противовоспалительных препаратов. Главным их недостатком специалист назвал то, что подобные препараты крайне вредны для желудка. Кроме того, нестероидные противовоспалительные препараты могут вызывать кровотечения.