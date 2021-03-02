Доктор Мясников назвал смертельную опасность популярных обезболивающих

Врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» рассказал о смертельной опасности популярных обезболивающих — нестероидных противовоспалительных препаратов. Выпуск опубликован на YouTube.

Главным их недостатком специалист назвал то, что подобные препараты крайне вредны для желудка. Кроме того, нестероидные противовоспалительные препараты могут вызывать кровотечения. Мясников вспомнил историю о 40-летнем пациенте, который умер по пути в операционную от острого кровотечения. Позже выяснилось, что из-за боли в ноге он принимал до семи таблеток такого обезболивающего в день, что спровоцировало язву желудка.

Мясников добавил, что нестероидные противовоспалительные препараты являются ведущей причиной инфарктов и инсультов. Людям старше 65 лет и тем, кто страдает от заболеваний сердца и сердечной недостаточности, они запрещены, констатировал доктор. «Любая таблетка может принести потенциальный вред. Еще раз: лекарство и яд отличаются только дозой», — заключил специалист.

Ранее Мясников перечислил опасные для здоровья продукты. В перечень вошли домашние консервы и различные соления, поскольку они могут стать причиной пищевого ботулизма. Медик напомнил об опасности употребления колбас, соленой и копченой рыбы, поскольку по внешнему виду и запаху невозможно определить наличие в них токсичных веществ.