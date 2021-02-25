Доктор Мясников назвал причины мутации коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал причины того, что коронавирус мутирует. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По мнению доктора, мутации происходят постоянно, но чтобы им закрепиться, вызвать устойчивую разновидность вируса, надо пройти «естественный отбор». «Вирус по определению должен эволюционировать так, чтобы быстрее распространяться (выживать в борьбе с иммунными силами)», — написал Мясников.

При этом он подчеркнул, что вирус не может существовать сам по себе. Кроме того, он не может стать настолько смертельным, чтобы лишить самого себя «среды обитания». Мясников напомнил, что общая смертность среди пациентов с коронавирусом снизилась на 20 процентов, также сократилось число тяжелых больных.

Ранее Мясников предупредил, что грипп может оказаться опаснее для человечества, чем коронавирус. По его словам, грипп — это то, что еще потрясет Землю. Доктор отметил, что все вирусологи и специалисты ожидают появления мутаций, птичьего и свиного гриппа. Он подчеркнул, что в данном случае смертность будет в разы выше, чем от коронавируса.