Доктор Мясников внес ясность в распространение птичьего гриппа

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что птичий грипп пока не передается от человека человеку. Он внес ясность в ситуацию, прокомментировав новость о выявлении нового штамма у семи сотрудников птицефабрики на юге России в Telegram-канале.

«Первая мутация — от птиц — человеку. Вторая — от человека человеку, чего, слава богу, пока не произошло и надеюсь и на этот раз не произойдет», — отметил доктор. По словам специалиста, мутация Н5N8, обнаруженная в России, впервые перешла от животного к человеку.

Мясников подчеркнул, что другие вирусы птичьего гриппа группы Н5 ранее уже поражали людей. По его словам, далеко не всегда птичий грипп протекает тяжело — некоторые разновидности вызывают лишь умеренные симптомы.

Источник — потребление в пищу зараженной птицы, и лишь когда вирус получает возможность распространяться, то это происходит уже воздушно-капельным путем, добавил врач. «Повторю то, о чем писал последние годы — расслабляться нельзя. Инфекции выходят на лидирующие позиции в структуре болезней», — заключил Мясников.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что семь сотрудников российской птицефабрики, расположенном в южном регионе страны, впервые в мире были заражены новым штаммом — H5N8. Вспышка гриппа среди поголовья птиц была зарегистрирована на предприятии в декабре 2020 года. По словам Поповой, в настоящее время люди чувствуют себя хорошо, а заболевание у них протекало очень легко.