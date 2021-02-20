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В России выявили первое в мире заражение людей птичьим гриппом H5N8

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Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

У семи сотрудников птицефабрики на юге России впервые в мире выявлен новый штамм птичьего гриппа. Сообщение главы Роспотребнадзора Анны Поповой передает ТАСС.

По ее словам, ученые из центра «Вектор» обнаружили вирус в генетическом материале россиян. Сама вспышка гриппа среди поголовья птиц была зарегистрирована на предприятии в декабре 2020 года.

Попова уточнила, что речь идет о новой разновидности гриппа A(H5N8). Россия направила данные об инфицировании во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). «Это случилось несколько дней назад, как только мы стали абсолютно уверены в своих результатах», — сказала глава службы.

Она добавила, что пока не зафиксировано случаев передачи нового штамма вируса от человека к человеку. Новый возбудитель передается от птиц к человеку, то есть преодолел межвидовой барьер.

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