Российский вирусолог оценил вероятность новой пандемии

Вероятность новой пандемии из-за возможных мутаций вируса птичьего гриппа всегда существует, однако никто не может точно предсказать ее сроки. Об этом заявил вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с телеканалом «Звезда».

«Есть лаборатории, которые этим занимаются и следят постоянно за вирусами гриппа птиц. На ранних этапах это будет обнаружено, будут делаться вакцины, как делать вакцины, более-менее ясно», — сказал вирусолог.

По его словам, у ученых уже есть разработки вакцины от птичьего гриппа. Говорить о создании универсальной вакцины, по мнению Альтштейна, пока рано. «Можно подозревать какие-то варианты вируса и готовиться к тому, чтобы создать вакцину против них, и это делается, но узнать, куда нужно было подстелить соломку, это не так просто», — добавил он.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что человечеству может грозить эпидемия опаснее, чем пандемия коронавируса. По его словам, когда придет новая инфекция — неизвестно, но до этого времени ученые должны разработать новую универсальную вакцину от гриппа.