Каждый десятый житель Земли оказался невосприимчив к любым вакцинам

Каждый десятый житель Земли оказался невосприимчив к вакцинам не только против COVID-19, но и против других болезней. Об этом в интервью «Известиям» рассказал директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов.

«В популяции всегда есть около десяти процентов населения, которые не реагируют (в плане формирования иммунитета) на любые вакцины», — сказал он, отметив, что на выработку антител в принципе влияет много факторов — от поведения человека до особенностей его иммунной системы.

Максютов указал, что в инструкции к «ЭпиВакКороне» и другим российским вакцинам говорится, что неизвестны защитный титр антител и продолжительность иммунитета после прививки. Это будет выяснено после окончания пострегистрационных исследований в середине-конце апреля.

Глава «Вектора» говорил, что после любой вакцины от коронавируса есть шанс заразиться. Чаще всего это связано с тем, что не прошло время, нужное для появления полноценного иммунитета. Например, в ходе клинических исследований на 150 добровольцах старше 60 лет первой вакцинации заболели 20 человек.