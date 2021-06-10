В Москве выявили максимальное с января число заражений коронавирусом

В Москве за последние сутки выявили 5245 случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем с 15 января. Об этом в четверг, 10 июня, сообщает ТАСС.

Число смертей из-за COVID-19 в столице увеличилось за сутки на 63, это максимум с 13 февраля.

Отмечается, что коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве, как и в целом по стране вырос до максимума с октября 2020 года.

Ранее сообщалось, что в России впервые с марта выявили более 11 тысяч новых случаев коронавируса.