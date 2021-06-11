Власти Москвы предупредили об усилении проверок из-за COVID-19

Количество проверок из-за COVID-19 в Москве будет увеличено. Об этом предупредил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, передает РИА Новости.

Немерюк отметил, что проверки коснутся достаточно большого числа предприятий, в том числе летних веранд. Он также напомнил о высоких штрафах за нарушения и сообщил, что работа некоторых заведений была приостановлена в связи с тем, что там не соблюдалось положенное расстояние в полтора метра между столиками. Всего за последние сутки было проведено более двух тысяч проверок.

Он добавил, что столичные власти намерены в ближайшее время обсудить с бизнесом способы организации антиковидных зон в заведениях общественного питания.

За последние сутки в Москве выявили 5853 случая коронавируса. Показатели достигли максимума с 14 января — тогда было выявлено 5893 заражения. 9 июня мэр столицы Сергей Собянин заявил, что введение локдауна не планируется. По его мнению, власти способны справиться с ростом заболеваемости без принятия подобных мер.