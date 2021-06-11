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Собянин констатировал сдвиг весеннего пика пандемии

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин констатировал сдвиг весеннего пика пандемии коронавируса на июнь-июль. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, ситуация с коронавирусом в Москве остается напряженной, пациентами занято около 10 тысяч коек.

Мэр добавил, что в столице будут контролировать соблюдение требований Роспотребнадзора по коронавирусу, при этом ужесточать их не будут.

В Москве за истекшие сутки выявили 5853 случая заражения COVID-19 — это максимум с 14 января. В России на 11 июня 12 505 новых случаев коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Москве происходит ухудшение тяжести течения COVID-19. По словам Сергея Собянина, достаточно большое число москвичей в настоящее время находится в реанимации на искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

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