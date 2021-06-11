Собянин заявил об ухудшении тяжести течения COVID-19 в Москве

В Москве происходит ухудшение тяжести течения COVID-19. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, сообщает РИА Новости в пятницу, 11 июня.

По его словам, достаточно большое число москвичей в настоящее время находится в реанимации на искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Опасность реальная, она высокая, большая», — сказал градоначальник.

Он также добавил, что весенний пик заболеваемости COVID-19 сдвинулся на июнь-июль, поэтому уровень заболеваемости находится сейчас на достаточно высоком уровне.

Ранее 11 июня сообщалось, что в Москве за истекшие сутки выявили 5853 случая заражения COVID-19 — это максимум с 14 января. Всего с начала эпидемии в городе зафиксировано 1 220 312 заражений коронавирусной инфекцией.