Путин рассказал об ответственности России как ведущей научной державы

Россия является ведущей научной державой, мощь российской научной школы ярко проявилась в прошлом году. Об этом глава государства Владимир Путин заявил в субботу, 12 июня, на торжественной церемонии вручения государственных премий за 2020 год и награждения Героев Труда. Его слова передает ТАСС.

Президент отметил, что помощь, которую Россия оказывает другим странам с вакциной от коронавируса, является ее ответственностью перед всем миром как ведущей научной державы. Путин также сказал, что мощь российской научной школы ярко проявилась в прошлом году, «когда люди всего мира именно от ученых ждали спасения от пандемии коронавируса». «И наши исследователи добились успеха. Можно сказать, триумфа», — подчеркнул глава государства.

Он также напомнил, что ученые страны в кратчайшие сроки создали безопасную и эффективную вакцину от коронавируса «Спутник V», что позволило России не только обеспечить доступность препарата для своих граждан, но и оказать жизненно важную помощь другим государствам. «И это ответственность нашей страны как ведущей научной державы перед всем миром», — сказал президент.

На данный момент российскую вакцину зарегистрировали около 60 стран. Помимо России, производство вакцины ведется или готовится в Бразилии, Казахстане, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Индии, Южной Корее, Китае, Германии, Италии и Египте.