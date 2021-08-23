Назван источник денег на обещанные Путиным выплаты пенсионерам

В Госдуме сообщили, что деньги на обещанные Путиным выплаты возьмут из допдоходов бюджета

В Госдуме назвали источник денег на дополнительные выплаты российским пенсионерам, которые анонсировал президент Владимир Путин. Как сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, Финансирование будет осуществляться из дополнительных доходов бюджета, передает «Интерфакс». О чем именно идет речь, он не уточнил.

По словам Макарова, выплаты обойдутся бюджету в 500 миллиардов рублей. Он добавил, что сейчас нужно провести все нужные расчеты и проработать механизм, по которому эти выплаты будут производиться. Макаров заключил, что экономика страны достаточно восстановилась от кризиса, чтобы направить деньги на поддержку граждан. «Сейчас все необходимо детально просчитать, чтобы ни один человек, который имеет на право на такую поддержку, не был забыт», — указал он.

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Положенные выплаты люди получат до конца 2021 года, подчеркнул Макаров.

С оценкой в 500 миллиардов рублей согласны и в Совфеде. «В России порядка 40 миллионов пенсионеров, получающих страховые пенсии; где-то 3,5 миллиона человек, получающих социальные пенсии, плюс военные пенсионеры. То есть в общей сложности где-то порядка 500 миллиардов рублей на эту разовую выплату потребуется в 2021 году», — говорил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Ранее Путин предложил выплатить пенсионерам в этом году по 10 тысяч рублей, а военнослужащим — по 15 тысяч рублей. Он уточнил, что выплата в этом году коснется всех пенсионеров, в том числе работающих и военных.